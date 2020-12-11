Россиянам рассказали, как проверить размер пенсии

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Россиянам нужно проверять сведения о страховом стаже, заработке и взносах, чтобы быть уверенными в том, что они получают корректный размер пенсии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пенсионный фонд.
Как уточняется, все желающие могут заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета через портал госуслуг или "Личный кабинет застрахованного лица" на сайте ПФР. Также выписку можно получить по предварительной записи в клиентской службе ПФР или в МФЦ.
При обнаружении в индивидуальном лицевом счете ошибок, нужно подать заявление на портале госуслуг об исправлении и прикрепить подтверждающие документы. В ПФР заявку рассмотрят и в случае необходимости проведут дополнительную проверку.
Кроме того, с будущего года россиян старше 45 лет будут информировать о состоянии пенсионного счета, накопленного стажа, предполагаемом размере страховой пенсии по старости. Информацию можно будет найти в личном кабинете на сайте Госуслуг.
Ранее Сергей Собянин подписал постановление о мерах социальной поддержки неработающих пенсионеров. В документе говорится, что на помощь в виде 100-процентной льготы по оплате жилищных помещений и коммунальных услуг претендуют герои Советского Союза и РФ, полные кавалеры ордена Славы, вдовы (вдовцы) и родители героев Советского Союза, РФ и полных кавалеров ордена Славы, герои Социалистического Труда, герои Труда РФ, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, инвалиды ВОВ и боевых действий, а также приравненные к ним лица. Данная сумма с 1 июля 2021 года составит 3 393,67 рубля.
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