Собянин вручил награды сотрудникам московской полиции

Фото: Москва 24/Максим Мишин

Сергей Собянин наградил сотрудников столичной полиции, удостоенных городских наград и переходящего вымпела за первое место в номинации "Лучшее УВД по административному округу".

Церемония награждения проходила во время расширенного заседания коллегии столичного главка МВД по итогам 2020 года.

На первом месте оказалось УВД по Юго-Западному административному округу. Переходящий вымпел получил начальник управления генерал-майор полиции Юрий Демин.

Еще двоих сотрудников столичной полиции Собянин наградил знаками отличия "За безупречную службу городу Москве". Начальник УВД по Западному административному округу столицы генерал-майор полиции Анатолий Фещук удостоился звания "Почетный работник правоохранительных органов города Москвы".

На прошлой неделе Сергей Собянин вручил премии в области журналистики. Лауреатами стали 20 человек.

Собянин отметил, что столица является для сотрудников СМИ комфортным городом, поскольку богата насыщенной информационной повесткой. По словам мэра, не было ни одного года, когда в Москве не происходило грандиозных событий.