Собянин утвердил размер допвыплат лечащим COVID-19 медработникам

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Из бюджета Москвы выделено 3 миллиарда рублей на осуществление в 2021 году стимулирующих выплат медработникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Согласно документу, врачи стационаров будут дополнительно получать 70 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал – 50 тысяч рублей в месяц, а младший медперсонал будет получать выплаты в размере 30 тысяч рублей в месяц.

Врачи Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова и Научно-практического центра экстренной медицинской помощи в текущем году будут получать дополнительно 50 тысяч рублей в месяц, средний медицинский персонал – 30 тысяч рублей в месяц.

У работников амбулаторных КТ-центров и городских поликлиник надбавка составит 70 тысяч рублей в месяц у врачей, у среднего медперсонала – 50 тысяч рублей в месяц.

Дополнительные выплаты получают сотрудники, непосредственно выполняющие исследования грудной клетки методом КТ (врачи – 30 тысяч рублей в месяц, средний медицинский персонал – 25 тысяч рублей в месяц).

Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому медицинские работники из структур Минобороны, МВД, Росгвардии и ФСИН получат единовременные выплаты в размере 68 тысяч 811 рублей за работу с коронавирусом.

Как стало известно ранее, российским медикам за борьбу с коронавирусом в общей сложности выплатили 188 миллиардов рублей. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, специальные социальные выплаты производятся с 1 ноября в качестве мер соцподдержки. За это время было выплачено более 53 миллиардов рублей.