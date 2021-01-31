На выплату пособий по временной нетрудоспособности кабмин РФ выделит более 68,5 млрд руб

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Дополнительные средства выделит правительство РФ на выплату пособий по временной нетрудоспособности. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
На реализацию данной инициативы из резервного фонда правительства будет выделено более 68,5 миллиарда рублей.
"Свыше 68,5 миллиарда рублей будет дополнительно направлено Фонду социального страхования (ФСС). Средства пойдут на выплату пособий по временной нетрудоспособности в I квартале 2021 года", – говорится в сообщении.
Данный вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 28 января.
"Из-за распространения коронавируса нагрузка на бюджет фонда значительно возросла. Чтобы поддержать его сбалансированность и не допустить задержку выплат для граждан, было принято решение о выделении дополнительного финансирования", – добавили в кабмине.
Кроме того, по словам Мишустина, законопроект, который предусматривает новый порядок оплаты больничных и выплат пособий по материнству, Госдума приняла в первом чтении. Уточняется, что данные начисления граждане будут получать напрямую из ФСС, а не через работодателя.
"Со следующего года планируется ввести беззаявительный механизм начисления этих выплат – то есть автоматически, в электронном виде. Это позволит людям сберечь время и не тратить лишних сил", – подчеркнул Мишустин.
Ранее сообщалось, что более 1,1 миллиарда рублей направит правительство РФ на выплаты медикам за выявление онкологических заболеваний.
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