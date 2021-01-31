Медикам будут доплачивать за выявление онкозаболеваний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Более 1,1 миллиарда рублей направит правительство РФ на выплаты медикам за выявление онкологических заболеваний. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
"При подтверждении диагноза заболевания, которое было обнаружено во время диспансеризации или профосмотра, за каждый такой случай медицинской организации направляется дополнительное финансирование, а они в свою очередь выплачивают деньги сотрудникам", – сказано в сообщении.
Уточняется, что медицинские работники получают данные выплаты с прошлого года.
Кроме того, председатель правительства подписал еще одно распоряжение о распределении порядка 18,3 миллиарда рублей фондам обязательного медицинского страхования. Речь идет об оплате труда новых специалистов медучреждений.
Ранее стало известно, что размер некоторых социальных пособий увеличится в России с 1 февраля. Рост составит 4,9 процента.
Речь в том числе идет о выплатах, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве. Индексация коснется и некоторых пособий, которые положены семьям с детьми.
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