Путин подписал указ о выплатах военным медикам за работу с COVID-19

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ
Медицинские работники из структур Минобороны, МВД, Росгвардии и ФСИН получат единовременные выплаты в размере 68 тысяч 811 рублей за работу с коронавирусом. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, он опубликован на портале правовой информации.
"В целях обеспечения дополнительных государственных гарантий отдельным категориям граждан постановляю осуществить единовременную выплату следующим категориям граждан из числа военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел РФ, сотрудников федеральной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы РФ, сотрудников войск национальной гвардии РФ: а) медицинским работникам, непосредственно оказывающим медицинскую помощь пациентам, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, и пациентам с подозрением на эту инфекцию; б) лицам, осуществляющим транспортировку пациентов, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, и пациентов с подозрением на эту инфекцию к месту оказания медицинской помощи", – говорится в тексте указа.
В соответствии с документом, выплата полагается тем, кто был освобожден от рабочих обязанностей или попал в стационар в связи с заражением COVID-19 при исполнении своей работы, которое повлекло временную нетрудоспособность.
Ранее сообщалось, что российским медикам за борьбу с коронавирусом в общей сложности выплатили 188 миллиардов рублей. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, специальные социальные выплаты производятся с 1 ноября в качестве мер соцподдержки. За это время было выплачено более 53 миллиардов рублей.
В России продолжается массовая вакцинация от COVID-19
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