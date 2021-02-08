Парки Москвы подготовили познавательные онлайн-занятия для детей и взрослых

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Парки Москвы подготовили познавательные онлайн-занятия для взрослых и детей, говорится на портале мэра и правительства столицы.

Бесплатные виртуальные занятия проведут с 8 по 14 февраля. Первое занятие проведет специалист по йоге, который расскажет, как правильно выполнять позу "сукхасана". Оно пройдет на страницах парках "Ходынское поле". Во вторник, 9 февраля, новые упражнения от тренера Оксаны Калининой появятся на страницах парка "Фили".

На следующий день сотрудники парка разместят мастер-класс по живописи для детей от 4 до 10 лет. Его проведет заслуженный художник России Сергей Цыганов. А 11 февраля парк "Северное Тушино" проведет онлайн-фотовыставку "Страна веселого детства", а парк "Красная Пресня" – экскурсию по набережным и улицам города.

На следующий день на страницах музея-усадьбы "Кусково" пройдет онлайн-трансляция открытия выставки "Лишь о любви все мысли говорят". Это экспозиция итальянской майолики (разновидность керамики) XVI–XVIII веков из музейного собрания. На выставке представят чаши, вазы и другие предметы искусства.

В субботу, 13 февраля, парк "Северное Тушино" в рамках цикла "Открой Арктику" представит видеосюжет "Культура и традиции коренных народов Севера", в рамках которого москвичам расскажут о традиционных промыслах северян.

В День всех влюбленных сотрудники усадьбы Воронцово научат горожан делать панно в виде сердца, а на страницах Таганского парка появятся уроки по созданию открытки "Сладкая валентинка". Для этого понадобятся бумага и плитка шоколада.

Ранее московские парки, музеи, библиотеки и культурные центры представили новую досуговую онлайн-программу для детей на неделю с 8 по 14 февраля. В понедельник, 8 февраля, на YouTube-канале культурного центра "Зеленоград" появится мастер-класс по живописи в технике гжель. Начало занятия – в 11:00.

9 февраля творческий мастер-класс организуют в Таганском парке. Для участия в занятии малышам потребуются ленты, бусины, иголка, нитки и ножницы. Урок стартует в 12:00 на страницах природной территории в сетях "ВКонтакте", Facebook и Instagram.