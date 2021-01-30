Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные парки подготовили новую онлайн-программу для горожан с лекциями, мастер-классами и концертами. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москва.

Видеоролики будут размещены в социальных сетях парков с 2 по 6 февраля.

Послушать сказки современных писателей и классиков можно будет в соцсети Instagram Перовского парка 2 февраля в 12:00. Парк совместно с библиотекой № 117 запускает проект "По дорогам со сказкой". Он предназначен для детей старше шести лет.

Также во вторник в 12:00 можно будет позаниматься стретчингом. Онлайн-марафон организовывает парк "Ходынское поле" на своих страницах в соцсетях "ВКонтакте", Instagram и Facebook. Занятия будут проходить еженедельно.

2 февраля в 17:00 можно будет послушать запись лауреата международных конкурсов Романа Шера, который исполнит фрагмент из пьесы для фортепиано Франца Шуберта. Выступление опубликует музей-заповедник "Царицыно" на своем YouTube-канале.

Парк "Красная Пресня" приглашает 2 февраля в 14:00 на мастер-класс по живописи. Художник-маринист Светлана Гавриленко научит изображать морской пейзаж. Мероприятие состоится в Instagram.

Узнать, как работать над этюдом зимнего пейзажа можно будет там же 4 февраля в 12:00 на уроке "Февральская лазурь". Член Творческого союза художников России Дарья Воронина расскажет о технике "алла прима", которая подразумевает написание всей картины до полного высыхания красок.



Прогуляться по отсекам дизельной подводной лодки Б-396 "Новосибирский комсомолец" предлагает парк "Северное Тушино". Онлайн-тур проведет главный научный сотрудник Музея истории ВМФ Екатерина Рыжова. Экскурсия будет доступна 2 февраля в 17:00 на страницах парка в соцсетях "ВКонтакте", Instagram, Facebook.

Также данный парк проведет онлайн-выставку "Арктика ближе, чем ты думаешь: 20 ярких туристических маршрутов по российскому Северу", на которой можно будет увидеть снимки Чукотки, Кольского полуострова, Карелии и других мест. Первые 10 фотографий из 20 будут доступны 3 февраля в 17:00, остальные – 5 февраля в 17:00.

Цикл онлайн-лекций "Владельцы и гости усадьбы Люблино" запустит музей-заповедник "Кузьминки-Люблино" 4 февраля в 12:00. Первый выпуск расскажет о Григории Петровиче Годунове. Мероприятия состоятся в соцсетях зоны отдыха "ВКонтакте", Instagram, Facebook.

5 февраля на YouTube-канале парка "Фили" состоится концерт гитариста Юрия Наумова, лидера группы "Проходной двор". Запись будет доступна в 17:00.

А на страницах парка в соцсетях "ВКонтакте", Instagram, Facebook 6 февраля в 12:00 пройдет лекция психолога Катерины Бахметьевой. Она расскажет о правилах поведения в семьях, где больше одного ребенка.



Цикл мастер-классов по балету запускает усадьба Воронцово. На страницах "ВКонтакте", Instagram, Facebook 5 февраля в 18:00 продет встреча с хореографом Егором Симачевым, который расскажет, как укрепить мышцы живота.

Уточняется, что во многих библиотеках, музеях и культурных центрах Москвы также в режиме онлайн проходит большое количество мероприятий.

Ранее на платформе #Москвастобой появилась новая онлайн-экскурсия, посвященная творчеству Сальвадора Дали и Пабло Пикассо.

