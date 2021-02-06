Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

14:16

Городские учреждения культуры подготовили программу для детей на предстоящую неделю

культура досуг дети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московские парки, музеи, библиотеки и культурные центры представили новую досуговую онлайн-программу для детей на неделю с 8 по 14 февраля. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Так, уже в понедельник, 8 февраля, на YouTube-канале культурного центра "Зеленоград" появится мастер-класс по живописи в технике гжель. Начало занятия – в 11:00.

9 февраля творческий мастер-класс организуют в Таганском парке. Для участия в занятии малышам потребуются ленты, бусины, иголка, нитки и ножницы. Урок стартует в 12:00 на страницах природной территории в сетях "ВКонтакте", Facebook и Instagram.

Заметным событием предстоящей недели станет празднование Дня всех влюбленных 14 февраля. Создать свечу в подарок близкому помогут в библиотеке №195, а в Центральной библиотеке №21 научат технике изготовления 3D-открыток.

Ранее стало известно, что с 8 февраля 2021 года возобновляется проведение очных занятий в университетах. В связи с данным решением будут разблокированы студенческие транспортные карты.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать