Городские учреждения культуры подготовили программу для детей на предстоящую неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московские парки, музеи, библиотеки и культурные центры представили новую досуговую онлайн-программу для детей на неделю с 8 по 14 февраля. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Так, уже в понедельник, 8 февраля, на YouTube-канале культурного центра "Зеленоград" появится мастер-класс по живописи в технике гжель. Начало занятия – в 11:00.

9 февраля творческий мастер-класс организуют в Таганском парке. Для участия в занятии малышам потребуются ленты, бусины, иголка, нитки и ножницы. Урок стартует в 12:00 на страницах природной территории в сетях "ВКонтакте", Facebook и Instagram.

Заметным событием предстоящей недели станет празднование Дня всех влюбленных 14 февраля. Создать свечу в подарок близкому помогут в библиотеке №195, а в Центральной библиотеке №21 научат технике изготовления 3D-открыток.

Ранее стало известно, что с 8 февраля 2021 года возобновляется проведение очных занятий в университетах. В связи с данным решением будут разблокированы студенческие транспортные карты.

