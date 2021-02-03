Жителей столицы пригласили на бесплатные уроки сальсы на ВДНХ

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Москвичей пригласили на бесплатные уроки сальсы в соло-формате, которые начинаются с 5 февраля. Занятия будут проходить в Доме культуры на ВДНХ. Об этом сообщает пресс-служба выставки.
"По пятницам с 20:00 до 21:00 здесь будут проходить мастер-классы по сальсе. Ведущий – призер чемпионата мира по 10 танцам Кирилл Агишев. Сальса – популярный современный танец, объединяющий множество стилей и вариаций", – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что участников занятий научат чувствовать музыку, они разучат основные движения и шаги.
"Регистрация открывается по понедельникам. Количество участников не больше 40 человек, возрастное ограничение – 18+", – говорится в сообщении.
Отмечается, что занятия будут проходить с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Участникам нужно соблюдать масочно-перчаточный режим и дистанцию 1,5 метра.
Ранее сообщалось, что с 16 февраля в центре занятости "Моя карьера" стартует бесплатный онлайн-курс "Школа подготовки нянь". Участникам расскажут о психологических особенностях детей разного возраста, познакомят с популярными развивающими методиками и играми. Занятия будут проходить дважды в неделю. Вести уроки будут специалисты партнерского сервиса "Бабушка на час". После каждого занятия участники будут получать задания для самостоятельной работы дома. В программе предусмотрены групповые занятия на онлайн-площадках.
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