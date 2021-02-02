На юго-западе столицы достроили школу хореографии и изобразительных искусств

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В районе станции метро "Проспект Вернадского" на юго-западе столицы завершилось строительство школы хореографии и изобразительных искусств. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгосстройнадзора.

Председатель ведомства Олег Антосенко отметил, что трехэтажное здание появилось в квартале 18, корпусе 5Б.

В пресс-службе отметили, что юные горожане смогут получить здесь дополнительное и факультативное образование по различным видам танца и изобразительных искусств.

Отмечается, что для занятий танцами оборудуют классы на третьем этаже, а для занятий изобразительными искусствами – на первом этаже. Там можно будет заниматься скульптурой, живописью, прикладным искусством, а также изучать историю искусств.

На втором этаже разместят актовый зал, в котором будут проходить районные и городские мероприятия.

Ранее сообщалось, что в районе Ново-Переделкино появится школа на 550 мест. В здании будут заниматься ученики с 6-го по 11-й классы. Там оборудуют 11 универсальных кабинетов, 5 – для естественных наук, совмещенные с практикумами, аудиторная, 2 кабинета – для иностранных языков. Школьники также смогут посещать занятия по техническому черчению и рисованию, астрономии, хореографии, изучать анатомию и физиологию человека.

