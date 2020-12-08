В ГД внесен законопроект об особом регулировании детских школ искусств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Законопроект об особом регулировании детских школ искусств внес в Госдуму Владимир Путин. Документ доступен в электронной базе данных.

Законопроект предусматривает преемственность в реализации образовательных программ, выявление одаренных детей в раннем возрасте, особое регулирование деятельности детских школ искусств.

Отмечается, что документ предполагает дифференциацию оценок за результаты вступительных испытаний. Это позволит организовать приоритетный прием наиболее одаренных учащихся.

Кроме того, Минкультуры может получить полномочия для установки бюджетных мест по творческим специальностям программ высшего образования.

Ранее сообщалось, что финансировать программу "Искусство – детям", благодаря которой в Москве ремонтируют детские музыкальные и художественные школы, необходимо в полном объеме.

Программа "Искусство – детям" стартовала в столице в 2018 году. Она предусматривает ремонт более 200 музыкальных и художественных школ до конца 2021 года.

