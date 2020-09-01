В России внедряют инновационный подход к обучению актерскому мастерству

Фото: департамент культуры Москвы

Московская школа Олега Табакова наберет выпускников 9-10-х классов со всей России для внедрения экспериментальной программы высшего образования.

Новый подход будет интегрирован с программой среднего общего образования, которая получила одобрение Рособрнадзора, соответствующая лицензия выдана 18 августа.

Планы по его развитию были представлены 31 августа на пресс-брифинге. Об инновационной программе рассказали глава столичного департамента культуры Александр Кибовский и художественный руководитель Московского театра, народный артист России Владимир Машков.

Основная ценность программы заключается в интегрировании разных уровней образования. Таким образом планируется обеспечивать раннюю актерскую подготовку, которая максимально ориентирована на сценическую практику. Разработка программы началась 2,5 года назад при поддержке департамента культуры Москвы.

Кибовский отметил символизм выдачи лицензии, дающей право на внедрение данной программы, в год 85-летнего юбилея Табакова.

"Теперь первые годы обучения в Театральной школе будут включаться в общую линию, то есть студенты смогут получать диплом вуза раньше, чем их коллеги из других учебных заведений, и с гордостью называть себя табаковцами", – подчеркнул Кибовский.

Машков, в свою очередь, заявил, что его школа выходит на новый, более ответственный уровень. Он сообщил, что начинается огромная работа по отбору талантливых ребят со всей России.

Отбор студентов начнется 15 сентября. На первом этапе пройдет конкурс видеовизиток. В его рамках претенденты прочитают отрывки из художественных произведений, продемонстрируют навыки вокала или же представят пластический этюд или танец. Победители первого этапа смогут участвовать в очных отборочных турах, которые пройдут с ноября 2020 по июнь 2021 года во всех регионах России.

В рамках экспериментальной программы студенты будут заняты в репертуальных спектаклях, которые будут проходить на сцене театра. Ведущие актеры учреждения будут заняты в спектаклях Школы.

Отмечается, что такая форма работы позволит сформировать максимальную творческую готовность обучающихся. Считается, что участие в постановках и репетициях позволяет проявлять свои способности и взаимодействовать в творческом коллективе.

Во время отбора педагоги школы Олега Табакова будут уделять внимание не только способностям, но и мотивации обучающихся. Машков отметил, что для них важно увидеть волю человека к профессии.

"Воля включает в себя три составляющих: воля как свобода, воля как желание и воля как сила. Этого мы ждем от наших будущих студентов – партнеров по сцене", – сказал Машков.

Актер добавил, что обучение также влияет на развитие личности и дальнейший профессиональный путь. Машков отметил, что это оставит свой отпечаток, даже если впоследствии не будет выбран путь актера.

"Артистический склад характера, который мы ищем и развиваем у молодых ребят, незаменим в любой деятельности", – сказал Машков, добавив, что концентрация, устойчивость, способность к переключению и распределению внимания свойственны артистическому складу характера. Машков подчеркнул, что актер должен быть внимателен не только на сцене, но и в жизни, собирая информацию о мире.

В настоящий момент программа школы Олега Табакова сосредоточена на специальности "Актерское искусство". По окончании обучения прошедшим его будет присвоена квалификация "Артист драматического театра и кино".

Впоследствии же планируется внедрение данной программы в таких направлениях, как "Артист музыкального театра", "Артист театра кукол", "Артист эстрады" и "Артист мюзикла".

Ранее столичный департамент культуры рассказал о работе культурных учреждений в Москве после снятия ограничений, связанных с коронавирусом. Так, посетителей с повышенной температурой не будут пускать в организации культуры. Также в них должна быть организована очередь с обязательным соблюдением дистанции.