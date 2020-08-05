Департамент культуры объяснил порядок работы учреждений после ограничений по COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Посетителей с температурой выше 37 градусов не будут пускать в организации культуры. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на приказ департамента культуры.
"Посетители с температурой тела выше 37 градусов и (или) имеющие визуальные симптомы респираторных заболеваний (кашель, насморк, слабость) на территорию организации не допускаются", – указано в документе, подписанном руководителем ведомства Александром Кибовским.
В приказе также указано, что таким посетителям будут рекомендовать отправиться в медицинское учреждение. Более того, на входе организуют очередь с интервалами в 1,5 метра, согласно санитарной разметке.
Если повышенную температуру или симптомы респираторых заболеваний выявят у сотрудника организаций культуры, то его не допустят до работы. Работников будут доставлять в медорганизацию для дополнительной диагностики.
Диагностику сотрудников учреждений культуры будут проводить в течение всего рабочего дня с интервалом в четыре часа. Выявленные симптомы будут охарактеризованы как основание для изоляции.
Приказом также не допускается прием пищи на рабочих местах и организация питания по типу "шведский стол".
Ранее сообщалось, что в Московской городской думе обсудят дополнительную финансовую поддержку столичных театров и музеев. В частности, речь идет о помощи в свете снижения посещаемости.
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