Департамент культуры объяснил порядок работы учреждений после ограничений по COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Посетителей с температурой выше 37 градусов не будут пускать в организации культуры. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на приказ департамента культуры.

"Посетители с температурой тела выше 37 градусов и (или) имеющие визуальные симптомы респираторных заболеваний (кашель, насморк, слабость) на территорию организации не допускаются", – указано в документе, подписанном руководителем ведомства Александром Кибовским.

В приказе также указано, что таким посетителям будут рекомендовать отправиться в медицинское учреждение. Более того, на входе организуют очередь с интервалами в 1,5 метра, согласно санитарной разметке.

Если повышенную температуру или симптомы респираторых заболеваний выявят у сотрудника организаций культуры, то его не допустят до работы. Работников будут доставлять в медорганизацию для дополнительной диагностики.

Диагностику сотрудников учреждений культуры будут проводить в течение всего рабочего дня с интервалом в четыре часа. Выявленные симптомы будут охарактеризованы как основание для изоляции.

Приказом также не допускается прием пищи на рабочих местах и организация питания по типу "шведский стол".

Ранее сообщалось, что в Московской городской думе обсудят дополнительную финансовую поддержку столичных театров и музеев. В частности, речь идет о помощи в свете снижения посещаемости.

