Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Раздел "Афиша" вновь заработал на портале mos.ru. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В разделе публикуется информация о спектаклях столичных театров, концертах, выставках, кинопоказах, фестивалях и многом другом. Он был временно закрыт из-за закрытия культурных учреждений города в период распространения коронавируса.

На mos.ru также функционирует раздел "Музеи Москвы", в котором выкладывают самую актуальную и важную информацию из жизни культурных учреждений. В частности, он посвящен хранилищам, усадьбам, галереям и выставочным залам, подведомственным городскому департаменту культуры.

Ранее в столице открылась выставка "Москва. Великая пустота" лауреата Пулитцеровской премии Сергея Пономарева. Экспозиция включает 45 черно-белых панорамных снимков столицы во время пандемии и режима самоизоляции, на снимках нет людей и машин. С необычной стороны запечатлены Красная площадь, отель "Метрополь", "Зарядье", Парк Горького, Новый Арбат.

В саду "Эрмитаж" запустили выставку "Стартап как искусство", посвященную годовщине существования проекта "Стартап-кафе". Она объединяет предпринимателей, показывающих столицу как город высоких технологии. Гостям покажут работы разных жанров – от абстракционизма до поп-арта.