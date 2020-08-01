Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Раздел "Афиша" вновь заработал на портале mos.ru. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
В разделе публикуется информация о спектаклях столичных театров, концертах, выставках, кинопоказах, фестивалях и многом другом. Он был временно закрыт из-за закрытия культурных учреждений города в период распространения коронавируса.
На mos.ru также функционирует раздел "Музеи Москвы", в котором выкладывают самую актуальную и важную информацию из жизни культурных учреждений. В частности, он посвящен хранилищам, усадьбам, галереям и выставочным залам, подведомственным городскому департаменту культуры.
Ранее в столице открылась выставка "Москва. Великая пустота" лауреата Пулитцеровской премии Сергея Пономарева. Экспозиция включает 45 черно-белых панорамных снимков столицы во время пандемии и режима самоизоляции, на снимках нет людей и машин. С необычной стороны запечатлены Красная площадь, отель "Метрополь", "Зарядье", Парк Горького, Новый Арбат.
В саду "Эрмитаж" запустили выставку "Стартап как искусство", посвященную годовщине существования проекта "Стартап-кафе". Она объединяет предпринимателей, показывающих столицу как город высоких технологии. Гостям покажут работы разных жанров – от абстракционизма до поп-арта.
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