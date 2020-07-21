В Мосгордуме обсудят вопрос дополнительной поддержки столичных театров и музеев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Дополнительную финансовую поддержку столичных театров и музеев обсудят в Московской городской думе. Об этом журналистам рассказал председатель комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

По его словам, в учреждениях культуры из-за пандемии коронавируса наблюдаются проблемы с посещаемостью, что грозит в будущем невозможностью их функционирования.

"Сегодня мы собрались с коллегами, Людмилой Гусевой и Алексеем Шапошниковым, и договорились, что будет обращение к фракции "Единая Россия", чтобы вынести этот вопрос на заседание думы," – подчеркнул Герасимов.

Речь идет о финансировании учреждений культуры на третий квартал 2020 года. В дальнейшем вопрос может быть вынесен правительству Москвы.

Герасимов также добавил, что сохранить культуру в целом помогут совместные усилия.

Театры, кинотеатры и концертные залы Москвы откроются 1 августа. При этом в залах должно быть не более 3000 посадочных мест, а их заполняемость составлять не более 50 процентов.