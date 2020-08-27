Собянин открыл единый склад музейных фондов и театральных декораций

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Сергей Собянин открыл единый складской комплекс для хранения декораций и реквизита столичных театров и фондов городских музеев.

По словам мэра, работа над проектом шла порядка трех лет. Он подчеркнул, что результатом стало нечто такое, чего в истории театральной Москвы не было.

"Мы много занимаемся реконструкцией, строительством новых театров – около 25 театров у нас реконструировано, заново построено. Но, конечно, отсутствие такого хранилища, современного, снижало эффективность работы всех театров. Насколько я понимаю, вам приходилось арендовать площади, тратить дополнительные деньги. Я думаю, часть реквизитов оставалась в театрах, занимала площади", – объяснил глава города в ходе общения с художественными руководителями театров Москвы.

Он уточнил, что созданное пространство предназначено не только для хранения реквизита, но и для его реконструкции. Кроме того, добавил Собянин, отсюда театрам будет удобнее транспортировать реквизит для гастролей.

Для строительства склада выбрали участок в 34 гектара на Калужском шоссе – вблизи деревни Юрово. Пространство включает в себя пять современных складских корпусов, рассчитанных на эксплуатацию на протяжении нескольких десятилетий.

Для временного хранения театрального реквизита, используемого в ходе гастролей, на территории создана открытая площадка вместимостью до 400 контейнеров. В ближайшее время в новый комплекс переместят оборудование, декорации и реквизит 26 московских театров.

В июне мэр Москвы рассказал, что город оказывает театрам поддержку на фоне пандемии, в том числе обеспечивая выплаты зарплаты. Он объяснил, что власти столицы за счет бюджета помогают сохранить работникам зарплату, аналогичную докризисной.

В июле цех деятелей культуры обратился к председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову с просьбой выделения дополнительных средств. Речь идет о компенсации недополученных доходов, которые, по уточнению председателя комиссии городского парламента по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова, составили 50%.