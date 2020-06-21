Собянин рассказал о поддержке столичных театров на фоне пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин рассказал, что город оказывает театрам всяческую поддержку на фоне пандемии коронавируса. Об этом мэр рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

"Мы поддерживаем театральный сектор, наши московские театры, обеспечивая выплаты заработной платы даже при том, что там огромное падение внебюджетных доходов. Мы за счет бюджета перекрываем эту разницу для того, чтобы работники театров получали ту же зарплату, что и до вот этого кризиса", – рассказал Собянин.

Мэр добавил, что в столице обязательно откроют новый театральный сезон. Он уточнил, что с 9 июня работники культурных учреждений смогли вернуться на площадки для возобновления репетиций. Однако градоначальник заявил, что точных сроков открытия театров для зрителей пока нет.

Ранее глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, народный артист России Евгений Герасимов рассказал, что столичные театры разработали новые способы взаимодействия со зрителями через интернет и социальные сети.

Он рассказал, что театры постоянно для горожан в интернете показывают спектакли, которые собирают десятки тысяч просмотров. Однако депутат отметил, что любой актер ждет открытия учреждения, чтобы напрямую контактировать со зрительным залом.

По его мнению, поддержать театры можно будет с помощью покупки билетов с открытой датой, как только они появятся в продаже. Депутат добавил, что в любом случае всем театрам придется восстанавливать свой наработанный репертуар.

Спектакли и другие мероприятия театров отменили с 17 марта из-за распространения коронавируса. Культурные учреждения перешли на дистанционный формат работы. Ежегодная акция "Ночь театров" в этом году также прошла онлайн. Ее зрителями стали свыше 143 тысяч человек.

