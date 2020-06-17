Собянин: в театрах Москвы возобновлены репетиции

16:18
Фото: ТАСС/Александр Щербак
В столичных театрах возобновили репетиции, рассказал Сергей Собянин в ходе посещения театра Олега Табакова.
"Можно поздравить вас с началом, ну если не полноценной жизни театра, то с началом этой жизни, с тем, что вы собрались с коллективом, что возобновились репетиции", – рассказал Собянин. По его словам, в настоящий момент сохраняются определенные ограничения, но со временем мегаполис вернется к прежнему режиму жизни.
"Я желаю вам творческих успехов. Очень рад, что мы вместе с вами пережили самую страшную пору эпидемии. Считаю, что самое тяжелое позади", – добавил мэр.
При этом художественный руководитель театра Табакова Владимир Машков поделился творческими планами учреждения. "Мы поэтому готовы в любой момент, осознавая всю ответственность, сразу приступить к нашей основной деятельности", – сказал он.
В театре начинается 35-й юбилейный сезон, подчеркнул худрук, добавив, что труппа готовит пьесу Агаты Кристи "И никого не стало".
В свою очередь, министр культуры России Ольга Любимова выразила надежду на упрощение правил работы театров при благополучной эпидемиологической ситуации.
Собянин рассказал о планах по смягчению ограничений в июле
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