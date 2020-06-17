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Мэр Москвы

16:18

Собянин: в театрах Москвы возобновлены репетиции

мэр Москвы Сергей Собянин культура

Фото: ТАСС/Александр Щербак

В столичных театрах возобновили репетиции, рассказал Сергей Собянин в ходе посещения театра Олега Табакова.

"Можно поздравить вас с началом, ну если не полноценной жизни театра, то с началом этой жизни, с тем, что вы собрались с коллективом, что возобновились репетиции", – рассказал Собянин. По его словам, в настоящий момент сохраняются определенные ограничения, но со временем мегаполис вернется к прежнему режиму жизни.

"Я желаю вам творческих успехов. Очень рад, что мы вместе с вами пережили самую страшную пору эпидемии. Считаю, что самое тяжелое позади", – добавил мэр.

При этом художественный руководитель театра Табакова Владимир Машков поделился творческими планами учреждения. "Мы поэтому готовы в любой момент, осознавая всю ответственность, сразу приступить к нашей основной деятельности", – сказал он.

В театре начинается 35-й юбилейный сезон, подчеркнул худрук, добавив, что труппа готовит пьесу Агаты Кристи "И никого не стало".

В свою очередь, министр культуры России Ольга Любимова выразила надежду на упрощение правил работы театров при благополучной эпидемиологической ситуации.

Собянин рассказал о планах по смягчению ограничений в июле

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