Столичные деятели культуры обратились в Мосгордуму по поводу дополнительной поддержки

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Мосгордуме обсудят вопрос поддержки столичных театров и музеев, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя комиссии городского парламента по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова.

Он отметил, что в связи с пандемией коронавируса возникла проблема с посещаемостью культурных учреждений. Герасимов отметил, что без поддержки театры и музеи могут лишиться и персонала, и артистов.

"Сегодня мы собрались с коллегами, Людмилой Гусевой и Алексеем Шапошниковым, и договорились, что будет обращение к фракции "Единая Россия", чтобы вынести этот вопрос на заседание Думы", – заявил Герасимов.

Он отметил, что будет обсуждаться поддержка учреждений культуры при помощи бюджета на третий квартал. Впоследствии этот вопрос может быть вынесен правительству Москвы.

Герасимов подчеркнул, что необходимо приложить все усилия для сохранения культуры.

Ранее столичный цех деятелей культуры обратился к председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову с просьбой выделения дополнительных средств. Речь идет о компенсации недополученных доходов, которые, по словам Герасимова, составили 50%.

В Москве театры, кинотеатры и концертные залы откроются 1 августа. Возобновят работу те культурные учреждения, в которых имеется не более 3 тысяч посадочных мест. Заполняемость залов не будет превышать 50%.