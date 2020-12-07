Более 20 соцобъектов построят в Северном Измайлове по программе реновации

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
В районе Северное Измайлово по программе реновации построят 22 социальных объекта, сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики со ссылкой на руководителя Сергей Левкина.
"Из 22 объектов, запланированных к строительству, 18 – это школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, поликлиника и медицинский центр. Кроме того, будут возведены многофункциональные центры и административное здание", – приводит портал мэра и правительства Москвы слова Левкина.
Он рассказал, что три детских сада и столько же школ построят на проектируемой территории микрорайонов 41–50. Там же будут возведены два комбинированных образовательных комплекса со школой и ДОУ на 825 мест, а также поликлиника, медцентр и детский ФОК.
В микрорайонах 37, 38 и 39 построят два дошкольных образовательных учреждения на 325 мест, школу искусств и общеобразовательную школу. В квартале 80 возведут школу на 925 мест и ФОК с бассейном.
Ранее сообщалось, что строительство почти 60 объектов социальной сферы запланировано на юго-востоке Москвы в рамках программы реновации. На территории округа планируется построить 57 объектов, в том числе 18 детских садов, одиннадцать школ, два учебных корпуса, детскую и детско-взрослую поликлиники.
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