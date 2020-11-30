Почти 60 соцобъектов построят по программе реновации на юго-востоке Москвы

15:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Строительство почти 60 объектов социальной сферы запланировано на юго-востоке Москвы в рамках программы реновации, сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики со ссылкой на руководителя Сергей Левкина.
Отмечается, что ЮВАО является лидером по количеству людей, кто переедет по программе реновации. Для кварталов разработаны проекты планировок территорий, благодаря чему жители получат обновленную инфраструктуру, в том числе объекты социального назначения.
На территории округа запланировано строительство 57 объектов, в том числе 18 детских садов, одиннадцать школ, два учебных корпуса, детская и детско-взрослая поликлиники. Намечено строительство спортивных объектов: шесть ФОКов, спортивно-оздоровительный комплекс и ледовый дворец.
Всего в округе по программе реновации предстоит переселить около 164 тысяч жителей из 818 домов. Для волнового переселения жителей подобрано 65 стартовых площадок.
Жилой дом на 252 квартиры с подземным паркингом будет построен по программе реновации в столичном районе Черемушки в 2021 году. Сейчас идет монтаж монолитных конструкций здания. В рамках обустройства придомовой территории будет оборудована детская и спортивная площадки, а также место для отдыха.
"Это наш город": в Черемушках началось расселение первого дома по программе реновации
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