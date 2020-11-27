Дом по программе реновации построят в Черемушках в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Жилой дом на 252 квартиры с подземным паркингом будет построен по программе реновации в столичном районе Черемушки в 2021 году, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Жилой дом по программе реновации в районе Черемушки, который строится по адресу Севастопольский проспект, владение 28, корпус 9, введут в эксплуатацию в следующем году. В настоящее время идет монтаж монолитных конструкций здания", – заявил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Дом возводится по индивидуальному проекту, который предполагает строительство во дворе подземной одноуровневой стоянки. Кроме того, в рамках обустройства придомовой территории будет оборудована детская и спортивная площадки, а также место для отдыха.

"В доме будет 252 квартиры: 64 однокомнатные, 136 двухкомнатных и 52 трехкомнатные. Их общая площадь составит 15 104,8 квадратного метра. Семь квартир оборудуют для маломобильных жильцов: в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику", – говорится в сообщении.

Всего, по словам Загрутдинова, в Черемушках новые квартиры получат жители 119 домов, что составляет 20 процентов жилого фонда района. Также в Черемушках планируется строительство школы, четырех детских садов, физкультурно-оздоровительного комплекса и нового здания районной управы.

Ранее сообщалось, что в Черемушках началось расселение первого дома по программе реновации. Все 176 жителей дома на улице Гарибальди дали согласие на переезд в новостройку на Профсоюзной улице.