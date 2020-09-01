В Ново-Переделкине появится школа на 550 мест с IТ-полигоном и студией хореографии

11:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
В районе Ново-Переделкино появится школа на 550 мест. Уже согласована проектная документация, сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.
"Здание появится по адресу: микрорайон 14, корпус 20 район Ново-Переделкино, Западный административный округ Москвы", – говорится в сообщении.
В школе будут заниматься ученики с 6 по 11 классы. Там будут оборудованы 11 универсальных кабинетов, 5 – для естественных наук совмещенные с практикумами, аудиторная, 2 кабинета – для иностранных языков.
Школьники также смогут посещать занятия по техническому черчению и рисованию, астрономии, хореографии, изучать анатомию и физиологию человека. Кроме того, в здании предусмотрен IТ-полигон.
В учебном заведении будет оборудована библиотека с зоной читательских мест и медиатеки. В двух залах будет проводиться спортивно-оздоровительная работа. В проекте также значится размещение актового зала на 330 мест.
Прилегающая территория будет благоустроена. Рядом со школой организуют физкультурно-спортивную зону.
Ранее сообщалось, что школу на 900 учеников ввели в эксплуатацию в столичном районе Северном на северо-востоке Москвы. Новостройка расположена на аллее Долгопрудная, доме 16. В здании оборудован большой спортивный зал, который можно разделять на два малых. Предусмотрены актовый зал с артистическими, студия хореографии и лекторий.
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