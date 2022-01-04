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Город

15:43

В 2022 году в 23 районах Москвы построят новые поликлиники

город медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В этом году в 23 районах Москвы построят новые поликлиники, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, всего появится 25 поликлиник на 11 тысяч посещений в смену. Одновременно будут возводиться и крупные медцентры.

В частности, планируется построить 10 корпусов больниц, включая скоропомощные стационарные комплексы для больницы имени Боткина, НИИ имени Склифосовского и больницы №15, корпус инфекционной больницы №1, лечебно-диагностический комплекс для центра имени Логинова и новый корпус больницы в Коммунарке.

Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии столичного здравоохранения в 2022 году. Мэр напомнил, что в конце декабря он выступал в Мосгордуме с традиционным отчетом о работе правительства города.

Будет реконструировано 200 зданий, в каждом филиале по московскому стандарту поликлиник будут врачи наиболее востребованных специальностей, современное оборудование и цифровые сервисы.

Собянин также подвел первые итоги применения в поликлиниках Москвы цифровой системы, которая помогает врачам с постановкой диагнозов пациентам.

Мэр уточнил, что с помощью цифровой системы московские врачи поставили уже 2,6 миллиона диагнозов. Кроме того, искусственный интеллект помогает автоматически предлагать врачам исследования для пациентов.

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