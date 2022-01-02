Собянин рассказал о развитии московского здравоохранения в 2022 году

10:45
Фото: sobyanin.ru
Сергей Собянин рассказал о развитии столичного здравоохранения в 2022 году. Мэр напомнил, что в конце декабря он выступал в Мосгордуме с традиционным отчетом о работе правительства города.
"Говорили не только о сделанном, но и планах на перспективу. В ближайшие дни планирую опубликовать серию видеосюжетов о наиболее важных направлениях нашей работы. Приоритет №-1 – это, конечно, развитие здравоохранения. Реконструкция поликлиник, строительство новых больниц, повышение доступности и качества лечения", – написал Собянин в своем блоге.
Так, будет реконструировано 200 зданий, в каждом филиале по московскому стандарту поликлиник будут врачи наиболее востребованных специальностей, современное оборудование и цифровые сервисы.
В 2020-2024 годах планируется реконструировать 50% амбулаторного фонда Москвы.
Ранее Собянин подвел первые итоги применения в поликлиниках Москвы цифровой системы, которая помогает врачам с постановкой диагнозов пациентам.
Мэр уточнил, что с помощью цифровой системы московские врачи поставили уже 2,6 миллиона диагнозов. Кроме того, искусственный интеллект помогает автоматически предлагать врачам исследования для пациентов.
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