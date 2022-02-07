Невролог описала воздействие коронавируса на мозг

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Заведующая лабораторией нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, невролог Элен Мхитарян рассказала Москве 24, что коронавирус прикрепляется к рецепторам головного мозга и может вызывать временные нарушения.

Пока исследований, говорящих о влиянии "Омикрона" на мозг, еще нет, продолжает эксперт. Но известно, что предыдущие штаммы оставляли значимые неврологические проявления. У переболевших наблюдалось нарушение памяти, тревожность и депрессия, возникали инсульты из-за тромбоза, уточнила Мхитарян.





Элен Мхитарян заведующая лабораторией нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Коронавирус действует на те структуры, где есть определенный рецептор, к которому он прикрепляется. В головном мозге этих рецепторов действительно очень много. Я лично занимаюсь нарушениями памяти. И одна из основных жалоб, которая остается после перенесенного COVID-19, – это нарушение памяти.

Что касается постковидных проявлений, то они могут наблюдаться у людей всех возрастов вне зависимости от тяжести заболевания, говорит специалист. "Описано, что даже после очень легкого течения у молодых людей возникают значимые нарушения памяти, которые мешают им работать", – поясняет Мхитарян.

Как правило, все эти изменения проходят со временем. "Просто это время длится достаточно долго. Пока о необратимых изменениях речи не идет. Только если это не инсульт. При инсульте все зависит от области и величины поражения", – добавила специалист.

Вместе с тем эксперт отметила, что в некоторых случаях коронавирус может и вовсе не оказывать негативного влияния на мозг. Но определить, с чем связана такая неуязвимость, ученым пока не удалось, заключила невролог.

Ранее ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев не исключил, что у человека может сократиться продолжительность жизни после COVID-19. Эксперт пояснил, что коронавирус ассоциируется с повреждениями в организме, способными сохраняться даже после выздоровления. Именно они могут в дальнейшем привести к преждевременному летальному исходу, считает специалист.