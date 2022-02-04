Вирусолог предупредил о долгосрочных рисках для переболевших COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в разговоре с Москвой 24 допустил сокращение продолжительности жизни у переболевших коронавирусом.
По словам специалиста, COVID-19 вызывает повреждения в организме, которые могут сохраняться даже после формального выздоровления. В дальнейшем они способны привести к преждевременной смерти, отмечает эксперт.
Нарушения в сосудистой системе иногда очень коварные, продолжает Скулачев. Они не всегда проявляются сразу и их довольно сложно диагностировать, уточнил специалист.
"Но это не значит, что нарушения обязательно появятся, мол, я перенес коронавирус и у меня теперь плохое сердце и сосуды в мозге. Нет, это необязательно так. Речь идет именно о рисках. Риски повышаются после этого", – заключил вирусолог.
Ранее врач-гематолог Светлана Бычкова предупредила, что коронавирус может менять состав крови человека. В частности, речь идет о таких патологических состояниях, как лимфоцитоз, моноцитоз, а также понижение или повышение числа лейкоцитов. Еще одно из проявлений заболевания – гиперкоагуляция с тромбообразованием, отметила эксперт.
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