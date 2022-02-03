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14:06

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"Омикрон" изменяет состав крови – гематолог

"Иммунное потрясение": гематолог предупредила о влиянии "Омикрона" на кровь
общество эксклюзив

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Врач-гематолог Светлана Бычкова рассказала Москве 24, что попавший в организм "Омикрон" изменяет состав крови.

Вопреки распространенным мифам, группа крови не влияет на тяжесть заболевания "Омикроном" и любым другим штаммом коронавирусной инфекции, а также не может предохранить от заражения ей, говорит эксперт.

Вместе с тем Бычкова отмечает, что коронавирус способен запускать в крови определенные процессы. В частности, в ответ на попавшую в организм инфекцию начинают вырабатываться иммуноглобулины, добавляет специалист.

При коронавирусе может быть повышение или понижение числа лейкоцитов, лимфоцитоз, моноцитоз. Там много изменений, характерных для вирусной инфекции. Повышение свертываемости крови как одно из проявлений заболевания. Гиперкоагуляция идет с тромбообразованием.
Светлана Бычкова
врач-гематолог

По словам эксперта, после COVID-19 у каждого человека складывается индивидуальная картина с состоянием крови. У одних могут наблюдаться определенные последствия, а у других их может и не быть вовсе.

"Существует постковидный синдром. Все индивидуально. У кого-то это проходит без следа, а у кого-то идут какие-то изменения. Вообще сейчас мало времени прошло для того, чтобы оценить конкретный орган, как это влияет, но в любом случае это иммунное потрясение для организма", – заключила врач.

Ранее доктор медицинских наук, заведующий кафедрой патологической анатомии МГМУ им. И. М. Сеченова, член-корреспондент РАМН Лев Кактурский отметил, что "Омикрон"-штамм затрагивает легкие в меньшей степени по сравнению с предшествовавшими мутациями коронавируса. При новом варианте в основном наблюдается поражение трахеи и бронхов, уточнил эксперт.

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