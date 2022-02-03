"Омикрон" изменяет состав крови – гематолог

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Врач-гематолог Светлана Бычкова рассказала Москве 24, что попавший в организм "Омикрон" изменяет состав крови.
Вопреки распространенным мифам, группа крови не влияет на тяжесть заболевания "Омикроном" и любым другим штаммом коронавирусной инфекции, а также не может предохранить от заражения ей, говорит эксперт.
Вместе с тем Бычкова отмечает, что коронавирус способен запускать в крови определенные процессы. В частности, в ответ на попавшую в организм инфекцию начинают вырабатываться иммуноглобулины, добавляет специалист.
По словам эксперта, после COVID-19 у каждого человека складывается индивидуальная картина с состоянием крови. У одних могут наблюдаться определенные последствия, а у других их может и не быть вовсе.
"Существует постковидный синдром. Все индивидуально. У кого-то это проходит без следа, а у кого-то идут какие-то изменения. Вообще сейчас мало времени прошло для того, чтобы оценить конкретный орган, как это влияет, но в любом случае это иммунное потрясение для организма", – заключила врач.
Ранее доктор медицинских наук, заведующий кафедрой патологической анатомии МГМУ им. И. М. Сеченова, член-корреспондент РАМН Лев Кактурский отметил, что "Омикрон"-штамм затрагивает легкие в меньшей степени по сравнению с предшествовавшими мутациями коронавируса. При новом варианте в основном наблюдается поражение трахеи и бронхов, уточнил эксперт.
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