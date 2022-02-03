Патологоанатом рассказал о влиянии "Омикрона" на легкие

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Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой патологической анатомии МГМУ им. И. М. Сеченова, член-корреспондент РАМН Лев Кактурский рассказал Москве 24, что новый штамм коронавируса "Омикрон" гораздо в меньшей степени затрагивает легкие.

В основном при этой мутации поражается трахеобронхиальное дерево, уточняет эксперт.





Лев Кактурский заведующий кафедрой патологической анатомии МГМУ им. И. М. Сеченова Есть общая тенденция, что "Омикрон", в отличие от классической формы коронавируса, в меньшей степени поражает легочную ткань, а в основном поражает дыхательные пути, а именно трахею и бронхи, и вызывает трахеобронхит, воспаление.

Такие изменения в "предпочтениях" "Омикрона" не так уж и плохи, говорит патологоанатом.

"Раньше все-таки легкие были главным объектом для COVID-19, а при "Омикроне" они затрагиваются вторично, в меньшей степени", – поясняет Кактурский.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил, что "Омикрон"-штамм оказывает негативное воздействие сразу на несколько органов и систем человека. По его словам, как и прошлые мутации, этот вариант способен вызывать миокардит, а также затрагивать центральную нервную систему.

