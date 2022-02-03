Патологоанатом рассказал о влиянии "Омикрона" на легкие

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой патологической анатомии МГМУ им. И. М. Сеченова, член-корреспондент РАМН Лев Кактурский рассказал Москве 24, что новый штамм коронавируса "Омикрон" гораздо в меньшей степени затрагивает легкие.
В основном при этой мутации поражается трахеобронхиальное дерево, уточняет эксперт.
Такие изменения в "предпочтениях" "Омикрона" не так уж и плохи, говорит патологоанатом.
"Раньше все-таки легкие были главным объектом для COVID-19, а при "Омикроне" они затрагиваются вторично, в меньшей степени", – поясняет Кактурский.
Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил, что "Омикрон"-штамм оказывает негативное воздействие сразу на несколько органов и систем человека. По его словам, как и прошлые мутации, этот вариант способен вызывать миокардит, а также затрагивать центральную нервную систему.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: