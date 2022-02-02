Иммунолог назвал органы-мишени "Омикрона"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что штамм "Омикрон" бьет сразу по нескольким органам, в том числе по сердцу и легким.
По словам эксперта, новая мутация так же, как и предшествующие линии коронавируса, может вызывать воспаление сердечной мышцы – миокардит. Влияет инфекция и на сердечно-сосудистую систему, повышая свертываемость крови, отмечает специалист.
"Омикрон" также затрагивает центральную нервную систему, говорит врач. "Это и нарушение обоняния, и головные боли, и краткосрочное нарушение памяти, то, что к постковиду относится. Еще может быть повышенная тревожность и клиническая депрессия", – объясняет специалист.
Ранее врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что перенесшим "Омикрон" людям нужно пройти ряд анализов для проверки здоровья. В частности, эксперт посоветовал сделать гемостазиограмму и коагулограмму, показывающие свертываемость крови. Кроме того, иммунолог рекомендует сдать общий клинический анализ крови и биохимический анализ.
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