Пульмонолог рассказал о характерном кашле при "Омикроне"

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Врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Александр Пальман в беседе с Москвой 24 рассказал, что "Омикрон" реже сопровождается поражением легких.

Ранее японские ученые провели серию экспериментов и выяснили, что новая мутация коронавируса вызывает более легкую пневмонию, чем "Дельта"-вариант. Вместе с тем отмечается, что людям из групп риска все равно не стоит терять бдительность.

По словам Александра Пальмана, для "Омикрона" характерны симптомы ОРВИ или гриппа.

"Естественно, кашель при "Омикроне" может быть. Но я часто слышу жалобы на боли в горле. То есть кашель может быть горловой, а не легочный. Здесь какие-то фарингиты и бронхиты чуть более характерны, чем пневмонии и пневмониты", – уточнил врач.





врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Александр Пальман "Омикрон"-штамм реже сопровождается поражениями легких. Но если поражение все-таки есть, то оно бывает в менее тяжелой степени, чем при предыдущих штаммах.

По мнению специалиста, гораздо более легкое течение заболевания при новом штамме дает надежду, что со временем COVID-19 станет обычной респираторно-вирусной инфекцией.

"Природа задумала все рационально. Ни один из вирусов, какой бы он ни был страшный, смертельный, не заинтересован в том, чтобы нас убить. Потому что если он нас всех убьет, то ему негде будет размножаться. И это чисто эволюционный закон", – поясняет пульмонолог.





врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Александр Пальман "Омикрон" – это классическая ситуация эволюционной целесообразности. Он стал более заразным, но менее смертельным. Для самого вируса это идеальная мутация, способствующая его выживанию. Ему надо заразить побольше, но чтоб инфицированные не умерли. Хочется верить, что эволюция приведет к тому, что он просто станет одним из респираторных вирусов и все.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о различиях в клинической картине у привитых и непривитых пациентов, заразившихся "Омикроном". По словам эксперта, у людей, которые не болели ранее коронавирусом и не прошли вакцинацию, симптомы могут быть более выраженными.