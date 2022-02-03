Ученые бьют тревогу из-за роста числа людей с деменцией

Издание The Lancet Public Health опубликовало отчет об исследовании международной группы ученых. Согласно их прогнозу, через 30 лет 25% людей старше 80 лет будут страдать деменцией. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Как бы странно это ни звучало, но в том, что больных деменцией становится все больше, виноваты здравоохранение и глобальный прогресс. Сегодня почти половина населения Земли живет в городах, да и остальные в основном обитают в благоприятных условиях. Это значит, что нам, в отличие от предков, не нужно охотиться для добывания пищи, пить воду из рек и заготавливать дрова.

Мы передвигаемся на общественном или личном транспорте, работаем в среднем по 40 часов в неделю, можем вылечить простуду или перелом, даже не вспоминаем про чуму или проказу. Все это привело к тому, что средняя продолжительность человеческой жизни выросла. Есть страны, где она давно перешагнула отметку в 80 лет, увеличившись за последний век почти в 2 раза.

Мы стали жить лучше, а потому – дольше. Вот только с возрастными изменениями пока боремся не так эффективно. Деменция – недуг, который незаметно развивается десятилетиями, и с его финальной стадией человек, как правило, сталкивается в старости.



В 2019 году во всем мире число людей с деменцией составило 57,4 миллиона, причем большинство из них – женщины. Согласно опубликованному прогнозу, к 2050 году таких больных будет почти в три раза больше – 152,8 миллиона.



Исследователи также назвали четыре фактора, повышающие риск развития деменции: курение, ожирение, высокий уровень сахара в крови и отсутствие образования. Последний пункт выглядит несколько неожиданно. Но нужно помнить, что, во-первых, у образованного человека больше шансов осознать опасность и предпринять профилактические действия. Во-вторых, мозг, привыкший постоянно получать и систематизировать новые знания, способен делать это на протяжении всей жизни. Процесс помогает ему дольше оставаться здоровым.

Все же аналитических способностей явно недостаточно. Авторы считают, что улучшение доступа к образованию снизит распространенность деменции на 6,2 миллиона случаев, но этому будут противодействовать остальные факторы, которые, как ожидается, сведут эту цифру к нулю и даже немного превысят ее.



Что же делать? На этот вопрос у авторов статьи есть ответ, пусть и не самый обнадеживающий. Человечеству необходимо минимизировать факторы риска. Хотя деменция в основном поражает пожилых людей, она не является неизбежным следствием старения. Считается, что до 40% известных случаев болезни можно было бы предотвратить или отсрочить, устранив неблагоприятное воздействие в течение жизни.



К четырем уже названным факторам ученые добавляют высокое кровяное давление, нарушения слуха, депрессию, отсутствие физической активности, диабет, социальную изоляцию, чрезмерное употребление алкоголя, травмы головы и загрязнение воздуха.



Все, что мы с вами можем сделать, – поддерживать здоровый образ жизни. Ничего экстраординарного: здоровое питание, физические упражнения, отказ от табака и неконтролируемых доз алкоголя, поддержание активности мозга – получение новых знаний в любом виде. Пока мы будем выполнять все эти рекомендации, ученые будут искать более эффективные методы лечения, способные остановить, замедлить, а то и вовсе предотвратить деменцию.

Кстати, в последнее время все чаще появляются новости о том, что исследователи наконец начали понимать механизм возникновения этого недуга. Теперь они активно ищут препараты, способные остановить деменцию и даже обратить вспять. Очень надеемся, что скоро медицина совершит прорыв и все неутешительные прогнозы на 2050 год окажутся несостоятельными. Хотя…

