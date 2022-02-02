Ученые связали одомашнивание кошек с уменьшением размера их мозга

Ученые пришли к выводу, что человек, приручив диких кошек примерно 8–10 тысяч лет назад, стал причиной уменьшения их мозга. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Еще в середине прошлого века исследователи сравнивали мозг диких и домашних кошек и видели заметную разницу между ними. Однако причин таких различий установлено не было, хотя изредка кто-нибудь из ученых робко предполагал, что во всем виноваты люди. Эту гипотезу ставили в один ряд с остальными, не рассматривая ее всерьез.

Недавно группа ученых из Венского университета и Национального музея Шотландии провела новое исследование и опубликовала статью с подробным отчетом. Согласно полученным данным, мозг домашних кошек действительно меньше, чем у их диких предков, и причина тому – именно приручение.



Строго говоря, термин "размер мозга" не совсем корректен. Биологи изучали объем черепа, тщательно измеряя его высокоточными цифровыми инструментами. Кстати, ни одно издание, перепечатавшее эту новость, не рассказывает, как именно это делается, а мы сейчас все разъясним.



Для того чтобы измерить внутренний объем черепа, исследователи заклеивают пластилином все отверстия в нем, кроме одного – большого затылочного, через которое головной мозг соединяется со спинным. Затем череп до краев наполняют крохотными стеклянными шариками, каждый диаметром 1 мм. После этого их высыпают в емкость и взвешивают на электронных весах. Зная массу одного шарика, можно легко понять, сколько их поместилось в череп, а из этой цифры вывести внутренний объем.

Где брали черепа? Для изучения была задействована обширная коллекция Национального музея Шотландии, в котором нашлись чучела и скелеты как домашних, так и диких кошачьих, обитающих в Центральной и Северной Европе. В общей сложности измерили 103 черепа, но один из них был неверно промаркирован, поэтому от него пришлось отказаться. Замеры и взвешивания показали, что внутренний объем черепов (а следовательно, и размер мозга) у домашних кошек однозначно меньше, чем у диких, причем довольно значительно.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Как именно приручение повлияло на количество серого вещества? Сначала ученые полагали, что во всем виновата длина морды: считалось, что у диких кошек, самостоятельно добывающих пищу, челюсти более развиты, а домашним кошкам охотиться не нужно, поэтому их мордочки стали короче. Чтобы проверить эту теорию, биологи тщательно измеряли длину кошачьего неба и, как ни странно, не обнаружили никаких различий. Зато выяснилось, что ключевым фактором оказался размер нервного гребня – группы клеток, из которых на этапе формирования зародыша развиваются самые разные структуры организма.

Люди, приручая кошек, отбирали из них самых послушных и спокойных особей. С биологической точки зрения у таких животных недоразвиты надпочечные железы, выделяющие адреналин, а они развиваются как раз из клеток нервного гребня. Другими словами, человек веками производил искусственный отбор кошек с генетическими дефектами, в результате получил более послушных животных с меньшим размером головного мозга. Кстати, такая корреляция наблюдается не только у кошачьих, но и у собак, лошадей и других одомашненных млекопитающих.

Впрочем, существует и еще одна полушутливая теория, согласно которой не люди приручили кошек, а строго наоборот. Согласитесь, наши с вами домашние коты получают от такого союза намного больше выгоды, чем мы. Особенно сегодня, когда единственная кошачья работа – ловля грызунов – стала совершенно неактуальной. Мы кормим кошек, даем им жилище, лечим от болезней, ухаживаем за их потомством. С этой точки зрения было бы неплохо провести сравнительный анализ человеческого мозга: не уменьшился ли он после того, как нас приручили кошки. Конечно, это всего лишь шутка. Хотя…

