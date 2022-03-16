"Стелс-Омикрон" может стать преобладающим штаммом коронавируса – Мурашко

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
"Стелс-Омикрон" может начать распространяться еще быстрее. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Имея более высокую контагиозность, подвариант "Омикрона" BA.2 имеет все шансы скоро стать преобладающим штаммом", – цитирует министра РИА Новости.
По словам Мурашко, существует ряд генетических линий "Омикрона". Изначально доминирующей линией в разных государствах был вариант BA.1, но позже появился подвариант BA.2, получивший название "Стелс" из-за своей способности еще быстрее распространяться в популяции.
"Рекордные цифры заболеваемости в последние дни фиксируются в Германии. В понедельник власти Китая сообщили о рекордной для Китая вспышке заболеваемости в десятках городов страны. В большинстве случаев выявляется подвариант омикрона BA.2", – отметил глава Минздрава РФ.
Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предположил, что вспышка заболеваемости подвидом "Омикрон"-штамма коронавируса ВА.2 в РФ возможна в ближайший месяц. Однако эксперт выразил мнение, что из-за приближающегося лета рост заболеваемости будет не таким сильным.
Кроме того, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков до этого заявлял, что неверно рассуждать о завершении пандемии коронавируса. Эксперт подтвердил, что сейчас наблюдается снижение уровня заболеваемости и госпитализаций. Тем не менее, по словам Позднякова, это всего лишь говорит о том, что сейчас завершилась острая фаза пандемии.
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