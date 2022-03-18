Вирусолог допустил повторный всплеск заболеваемости коронавирусом в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Врач-вирусолог Евгений Тимаков считает, что осенью в России возможен повторный всплеск заболеваемости коронавирусом.
"Дальше все будет зависеть от мутаций коронавируса. Если планово, то осенью – весной будет наблюдаться подъем заболеваемости. Если говорить о мутациях, то они непредсказуемы и от сезонов не зависят", – приводит слова специалиста ТАСС.
Тимаков добавил, что в России сформирован достаточный коллективный иммунитет к COVID-19, поэтому летом эпидемиологическая ситуация будет стабильной.
Вирусолог подчеркнул, если человек не перенес "Омикрон"-штамм, то ему нужно уже сейчас пройти ревакцинацию. Тем, кто переболел этим вариантом коронавируса, можно вакцинироваться до наступления жаркого периода.
На "Омикрон" приходится более 99% случаев коронавируса в России, рассказала ранее руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина. По ее словам, в ближайшее время "Дельта"-штамм может совсем исчезнуть.
Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с Москвой 24 предположил, что в ближайший месяц в России возможна вспышка заболеваемости подвидом "Омикрон"-штамма коронавируса ВА.2.
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