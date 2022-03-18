Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

общество

01:46

Вирусолог допустил повторный всплеск заболеваемости коронавирусом в России

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врач-вирусолог Евгений Тимаков считает, что осенью в России возможен повторный всплеск заболеваемости коронавирусом.

"Дальше все будет зависеть от мутаций коронавируса. Если планово, то осенью – весной будет наблюдаться подъем заболеваемости. Если говорить о мутациях, то они непредсказуемы и от сезонов не зависят", – приводит слова специалиста ТАСС.

Тимаков добавил, что в России сформирован достаточный коллективный иммунитет к COVID-19, поэтому летом эпидемиологическая ситуация будет стабильной.

Вирусолог подчеркнул, если человек не перенес "Омикрон"-штамм, то ему нужно уже сейчас пройти ревакцинацию. Тем, кто переболел этим вариантом коронавируса, можно вакцинироваться до наступления жаркого периода.

На "Омикрон" приходится более 99% случаев коронавируса в России, рассказала ранее руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина. По ее словам, в ближайшее время "Дельта"-штамм может совсем исчезнуть.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с Москвой 24 предположил, что в ближайший месяц в России возможна вспышка заболеваемости подвидом "Омикрон"-штамма коронавируса ВА.2.

Постковидный синдром отметили у 80% переболевших COVID-19 – ВЦИОМ

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать