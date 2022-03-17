В Роспотребнадзоре допустили исчезновение "Дельта"-штамма в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Более 99% случаев коронавируса в России приходится на "Омикрон"-штамм, рассказала РИА Новости руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.
Специалист также не исключила, что "Дельта"-штамм может совсем исчезнуть. По ее словам, именно данный процесс и наблюдается в настоящее время.
Черкашина добавила, что исходный вариант COVID-19 – "уханьский" – сейчас в России не встречается. Кроме того, данных о его циркуляции нет и в международных базах данных. Эксперт также рассказала, что в России пока не выявлено нового опасного варианта коронавируса.
Ранее Черкашина сообщила, что в России постепенно увеличивается доля "Стелс-Омикрона". По данным Национальной базы VGARus за последние 2 недели, она составляет около 20%.
При этом руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что данный вариант вряд ли вызовет новую волну коронавируса, заболеваемость снижается.
Перенесенный "Омикрон" не обеспечивает надежной защиты от "Стелс-Омикрона", в отличие от вакцинации. Об этом ранее заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Он отметил, что у прошедших бустерную вакцинацию от коронавируса пациентов не было выявлено случаев заражения "Стелс-Омикроном". Глава Минздрава РФ также допустил, что этот вариант COVID-19 может стать преобладающим в России.
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