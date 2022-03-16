Эксперт спрогнозировал развитие вспышки коронавируса в Китае

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Фото: AP Photo/Ng Han Guan
Число заболевших коронавирусом в Китае будет расти в течение 4–6 недель, выразил мнение эксперт по безопасности в сфере здравоохранения из Городского университета Гонконга Николас Томас. Об этом сообщает газета "Известия".
Специалист отметил, что такой прогноз вероятен в том случае, если нынешняя волна COVID-19 в КНР будет похожа на ту, что наблюдалась в других странах.
"Поскольку китайские вакцины не так эффективно блокируют "Омикрон", волна вполне может продлиться дольше", – сказал Томас.
К концу прошлой недели в Китае зафиксировали мощнейшую с самого начала пандемии вспышку заболеваемости коронавирусом. По данным на 14 марта, там зарегистрировали 1 337 новых случаев заражения.
Большую часть заболевших COVID-19 выявили в провинции Цзилинь – 895. Также в закрытом на локдаун Шэньчжэне обнаружили 75 новых случаев инфекции. Еще 41 случай выявили в Шанхае. Сообщалось, что большинство заражений приходится на вариант штамма ВА.2.
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