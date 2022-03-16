Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

общество

01:41

Эксперт спрогнозировал развитие вспышки коронавируса в Китае

за рубежомобщество

Фото: AP Photo/Ng Han Guan

Число заболевших коронавирусом в Китае будет расти в течение 4–6 недель, выразил мнение эксперт по безопасности в сфере здравоохранения из Городского университета Гонконга Николас Томас. Об этом сообщает газета "Известия".

Специалист отметил, что такой прогноз вероятен в том случае, если нынешняя волна COVID-19 в КНР будет похожа на ту, что наблюдалась в других странах.

"Поскольку китайские вакцины не так эффективно блокируют "Омикрон", волна вполне может продлиться дольше", – сказал Томас.

К концу прошлой недели в Китае зафиксировали мощнейшую с самого начала пандемии вспышку заболеваемости коронавирусом. По данным на 14 марта, там зарегистрировали 1 337 новых случаев заражения.

Большую часть заболевших COVID-19 выявили в провинции Цзилинь – 895. Также в закрытом на локдаун Шэньчжэне обнаружили 75 новых случаев инфекции. Еще 41 случай выявили в Шанхае. Сообщалось, что большинство заражений приходится на вариант штамма ВА.2.

В Черногории обнаружили "Стелс-Омикрон"

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать