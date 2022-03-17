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общество

00:35

Эксперт оценил возможность роста заболеваемости COVID-19 из-за отмены масочного режима

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Денисов

Врач-вирусолог Евгений Тимаков считает, что отмена масочного режима не приведет к росту заболеваемости коронавирусом в России, поскольку большая часть населения уже переболела COVID-19.

"В настоящий момент при стабилизации ситуации отмена масок является только юридическим фактом <...>. Поэтому из-за отмены масок роста заболеваемости не будет", – приводит слова эксперта ТАСС.

В то же время Тимаков подчеркнул, что коронавирус до сих пор является опасным для тех, у кого не сформирован иммунитет. Речь идет о людях с иммунодефицитами, детях и гражданах старше 60-ти лет.

14 марта Сергей Собянин отменил масочный режим в Москве из-за стабильного улучшения эпидемиологической ситуации в городе. Также были отменены регулярное измерение температуры тела работников и установка разделительных перегородок на рабочих местах.

Позже обязательное ношение масок отменили в Московской области и некоторых других российских регионах.

Ранее аналитики в ходе опроса выяснили, что 16% москвичей намерены продолжать носить маски в общественном транспорте, лифтах, торговых центрах и магазинах, больницах и поликлиниках, госучреждениях, музеях и библиотеках, вокзалах, аэропортах и других местах большого скопления людей. При этом более половины жителей Москвы – 51% – заявили, что больше нигде не будут носить маски.

"Это наш город": в столице отменен масочный режим

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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