В Роспотребнадзоре заявили об увеличении случаев "Стелс-Омикрона"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Глава научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина заявила об увеличении числа случаев "Стелс-Омикрона".
"Доля "Стелс-Омикрона" медленно увеличивается и на сегодня составляет около 20%, по данным Национальной базы данных VGARus (за последние 2 недели)", – сказала Черкашина РИА Новости.
При этом руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что данный вариант вряд ли вызовет новую волну коронавируса, заболеваемость снижается.
"Очень большая доля населения уже так или иначе иммунизирована – с помощью вакцинации и/или перенесенной ранее новой коронавирусной инфекции, а число выявляемых случаев уже существенно ниже недавних исторических максимумов", – пояснил Хафизов.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что "Стелс-Омикрон" может начать распространяться еще быстрее, повышая риски стать преобладающим штаммом. При этом, по его словам, перенесенный "Омикрон" не обеспечит надежной защиты от "Стелс-Омикрона".
Министр подчеркнул, что эффективной защитой остается вакцинация и ревакцинация. Он также отметил, что у прошедших бустерную вакцинацию от коронавируса пациентов не было выявлено случаев заражения "Стелс-Омикроном".
В России за сутки госпитализировали 5 945 человек с коронавирусом. Это на 18,3% меньше, чем днем ранее. Также было выявлено 36 519 новых случаев коронавируса. За сутки от последствий заболевания скончались 576 человек, выздоровели 118 009.
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