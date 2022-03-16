Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за сутки госпитализировали 5 945 человек с коронавирусом. Это на 18,3% меньше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

При этом увеличение числа госпитализаций было отмечено в 20 российских регионах. Еще в 64 субъектах зафиксировали снижение, а в одном регионе ситуация не изменилась.

Всего за минувшие 24 часа выявлено 36 519 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев пришлось на Свердловскую область – 1 802, Башкирию – 1 398, Иркутскую область – 1 131, Санкт-Петербург – 1 569. При этом в Москве выявили 1 621 новый случай COVID-19, в Подмосковье – 689.

За сутки от последствий заболевания скончались 576 человек, выздоровели 118 009. С начала пандемии число случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 17 449 438.

Ранее главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, что в России заболеваемость коронавирусом снизится к июню 2022 года, после чего пандемия может завершиться.

