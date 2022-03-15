Врач допустила возможность появления новой волны COVID-19 в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
При снижении уровня коллективного иммунитета и отказе от вакцинации может возникнуть новая волна коронавируса, заявила главный врач московской ГКБ № 52 Марьяна Лысенко.
"Мы два года говорим о том, что вакцинация – это единственный путь при контроле за инфекционным процессом. И потому на сегодняшний день мы можем меры санитарного регулирования несколько ослабить, но вопрос вакцинации мы не снимаем с повестки", – сказала Лысенко РИА Новости.
По ее словам, новые вспышки заболевания возможны только при ослаблении коллективного иммунитета. При этом врач отметила, что санитарные меры в больнице продолжат соблюдаться. Речь идет о правилах посещения пациента и иных мерах защиты персонала.
Ранее главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, что в России заболеваемость коронавирусом снизится к июню 2022 года, после чего пандемия может завершиться.
В России за сутки госпитализировали 7 273 человека с коронавирусом. Это на 168,2% больше, чем днем ранее. Рост числа госпитализаций зафиксирован в 84 регионах, снижение – в одном.
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