Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России снизился до 51,7%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 51,7%. Неделей ранее он оценивался в 53,6%, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

На сегодняшний день вакцинация от коронавирусной инфекции первым компонентом выполнена 88 704 788 раз, двумя компонентами – 84 914 186 раз.

Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков заявил, что осенью в России возможен повторный всплеск заболеваемости коронавирусом. При этом, по его словам, в стране сформирован достаточный коллективный иммунитет, поэтому летом эпидемиологическая ситуация будет стабильной.

В России за последние сутки госпитализировали 5 513 человек с коронавирусом. Это на 10,1% больше, чем днем ранее. От последствий COVID-19 за сутки скончались 524 человека, при этом выздоровели 105 064. Всего за минувшие 24 часа зафиксировано 34 442 новых случая коронавируса.

