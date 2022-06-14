Расширен список специальностей для получения почетного статуса "московская медсестра"

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В список специальностей, представители которых могут получить почетные статусы "московская медицинская сестра" и "московский медицинский брат", включена специальность "анестезиология и реаниматология". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Медицинские сестры-анестезисты берут на себя большую ответственность за здоровье пациента: они участвуют в преднаркозной подготовке к хирургической операции и контролируют его состояние во время анестезии. Считаем необходимым поощрить их стремление к профессиональному росту", – приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Она добавила, что обладатели почетного статуса дополнительно к заработной плате в течение пяти лет получают ежемесячную надбавку в размере 7,5 тысячи рублей.
В материале отмечается, что подать заявку на прохождение оценочных процедур можно на сайте департамента здравоохранения Москвы.
Ранее сообщалось, что почетные статусы "московская медсестра" и "московский медбрат" будут получать работники педиатрии. Заместитель руководителя Депздрава Елена Ефремова рассказала, что специализированный статус касается только медицинских сестер и братьев педиатрического профиля.
Для получения статуса кандидатам нужно сдать экзамен, в который входит тестирование, практические знания и решение ситуационных задач.
Свидетельство действует пять лет с возможностью подтверждения на очередной срок. Врачам городских больниц и поликлиник, получившим статус, выплачивается дополнительное материальное поощрение.
В декабре 2021 года первые 20 специалистов стали обладателями статуса "московская медицинская сестра" и "московский медицинский брат". Свидетельства и нагрудные знаки победителям вручила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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