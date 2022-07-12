Поезда не ходили на участке Некрасовской линии метро из-за человека на путях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезда не ходили от "Улицы Дмитриевского" до "Нижегородской" на Некрасовской линии метро из-за человека на путях. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

При этом в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Через несколько минут движение на участке восстановили и приступили к его введению в график. В данный момент движение поездов на этом участке осуществляется в соответствии с графиком.

Ранее сообщалось, что на станции "Павелецкая" Замоскворецкой линии метро произошло подтопление. Однако это не повлияло на работу станции, и движение поездов осуществлялось в соответствии с графиком. Поступление воды произошло из-за обильных осадков. Вода уходила в дренажную систему станции, а также ее убирали работники метрополитена.

