Движение на Замоскворецкой линии метро восстановили после инцидента с деревьями

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Движение электропоездов восстановили на Замоскворецкой линии метро. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Движение на Замоскворецкой линии восстановлено и вводится в график", – указали в пресс-службе ведомства.

Позже в Дептрансе уточнили, что движение осуществляется в соответствии с графиком.

Ранее сообщалось, что из-за деревьев, наклонившихся на пути открытого участка, нет движения между станциями метрополитена "Автозаводская" и "Орехово".

Для удобства пассажиров перевозка осуществлялась по компенсационному автобусному маршруту, который останавливался у станций метро "Технопарк", "Коломенская", "Каширская", "Кантемировская", "Царицыно".