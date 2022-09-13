ВСУ избрали главными мишенями Херсон и Новую Каховку – Стемоусов

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ВСУ избрали главными мишенями Херсон и Новую Каховку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.
Отмечается, что украинские боевики начали попытки контрнаступления в конце августа. Однако все они заканчиваются тем, что ВСУ несут большие потери.
"Систематические массированные обстрелы и ракетные удары ведутся по гражданской инфраструктуре городов Херсон и Новая Каховка. Они избрали эти города в качестве главных мишеней", – сказал Стремоусов.
По его словам, украинцы должны потом отчитаться "об успешно сделанной работе перед западными партнерами, которые их спонсируют".
Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины потеряли около 3,5 тысячи бойцов при попытке наступления в направлении Херсона.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ПВО РФ сбили более 10 украинских ракет, выпущенных по Новой Каховке
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