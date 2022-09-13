Экипаж Ми-35 уничтожил бронетанковую колонну ВСУ в Харьковской области

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Экипаж ударного вертолета Ми-35 ВС РФ уничтожил украинскую колонну бронетанковой техники в Изюмском районе Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что майор Денис Булах и старший лейтенант Сергей Ерсланкин выполняли задачи по срыву контрнаступления противника на Изюмском направлении, совершая более пяти боевых вылетов в сутки. В ходе выполнения одного из заданий экипаж обнаружил выдвигающуюся на марше бронетанковую колонну и скопление военнослужащих ВСУ.

"Оценив обстановку, экипаж вертолета на предельно малой высоте приблизился к выявленным целям и применил огневые средства поражения. В результате нанесенного удара колонна бронетанковой техники и скопление живой силы противника были уничтожены", – говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что действия Булаха и Ерсланкина позволили остановить продвижение украинских военных на данном участке фронта и не допустить их прорыва к оборонительным позициям Вооруженных сил РФ.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие нанесли высокоточные удары по позициям 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Костромка и Белогоровка Херсонской области. В результате были уничтожены более 300 украинских военных, до 1 000 бойцов ВСУ были ранены.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.