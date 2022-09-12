Системы ПВО РФ за сутки сбили восемь украинских снарядов РСЗО

Фото: Минобороны РФ

Средства ПВО РФ за прошедшие сутки вывели из строя пять беспилотников и восемь снарядов РСЗО ВСУ. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Николаевка ЛНР, Славное ДНР, Петровка Запорожской области, Безводное и Вишневое Херсонской области", – говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, ВС РФ удалось уничтожить снаряды РСЗО HIMARS и "Ольха" в районах Каховской гидроэлектростанции, Любимовки, Берислава и Таврийского Херсонской области.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие нанесли высокоточные удары по позициям 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Костромка и Белогоровка Херсонской области. В результате были уничтожены более 300 украинских военных, до 1 000 бойцов ВСУ были ранены.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

