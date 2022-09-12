ВСУ за сутки потеряли более 300 военных под Николаевом – Минобороны РФ

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Российские военнослужащие нанесли высокоточные удары по позициям 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Костромка и Белогоровка Херсонской области.

В результате были уничтожены более 300 украинских военных, сообщает Минобороны. Уточняется, что до 1 000 бойцов ВСУ были ранены.

Ранее Минобороны сообщило, что ВС РФ перебросили войска из Изюма и Балаклеи на донецкое направление. В ведомстве отметили, что переброска сил осуществлялась в течение трех дней.

За это время было выполнено несколько отвлекающих и демонстрационных маневров. Параллельно по противнику наносились артиллерийские, ракетные и авиационные удары для недопущения потерь среди российских солдат.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

